Agente de trânsito é agredido e tem chave de moto furtada durante ocorrência em Piracicaba O veículo já foi identificado e diligências estão em andamento para localizar o motorista Na... Portal Veloz|Do R7 08/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 18h58 )

O veículo já foi identificado e diligências estão em andamento para localizar o motorista. Na manhã desta sexta-feira (08), um agente da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran) de Piracicaba foi agredido por um motorista e teve a chave da motocicleta furtada durante uma ocorrência de trânsito.

