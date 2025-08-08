Logo R7.com
Agente de trânsito é agredido e tem chave de moto furtada durante ocorrência em Piracicaba

O veículo já foi identificado e diligências estão em andamento para localizar o motorista Na...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

O veículo já foi identificado e diligências estão em andamento para localizar o motorista. Na manhã desta sexta-feira (08), um agente da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes (Semuttran) de Piracicaba foi agredido por um motorista e teve a chave da motocicleta furtada durante uma ocorrência de trânsito.

