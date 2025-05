Agente Secreto leva frevo para Cannes e tem estreia aplaudida festivaldecannes/Instagram O longa-metragem O Agente Secreto, do cineasta Kleber Mendonça Filho, teve sua estreia mundial... Portal Veloz|Do R7 19/05/2025 - 09h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 09h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O longa-metragem O Agente Secreto, do cineasta Kleber Mendonça Filho, teve sua estreia mundial neste domingo (18), no 78º Festival de Cannes, na França. A produção, protagonizada por Wagner Moura, é uma das concorrentes à Palma de Ouro, principal prêmio do evento. A exibição foi acompanhada por uma celebração cultural brasileira e recebeu aplausos do público por aproximadamente 15 minutos.

Para saber mais sobre essa emocionante estreia e a presença do Brasil em Cannes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Tuta, Integrante do PCC, já está na Penitenciária Federal em Brasília

Corinthians e Bahia vencem em rodada de clássicos pelo Brasileirão

Acidente em rua sem iluminação na região do aeroporto de Campinas deixa sete feridos