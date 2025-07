Agosto começa com chuva e há previsão de duas frentes frias, alerta Defesa Civil de SP Foto de capa: Governo de São Paulo/DivulgaçãoAgosto começa com mudanças no tempo em São Paulo.... Portal Veloz|Do R7 31/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h18 ) twitter

Foto de capa: Governo de São Paulo/DivulgaçãoAgosto começa com mudanças no tempo em São Paulo. Apesar de ser um mês tipicamente mais seco, a Defesa Civil do Estado prevê a atuação de duas frentes frias ao longo do período, com potencial para provocar chuvas intensas, queda nas temperaturas e aumento do risco de queimadas em diferentes regiões. As informações são baseadas na análise dos modelos meteorológicos mais recentes e reforçam a importância da atenção e prevenção por parte da população.

