Alberto Savoi abre inscrições para aulas de natação infantil em 7 de julho; é necessário apresentar atestado médico

Foto: Prefeitura de LimeiraA Secretaria de Esporte e Lazer de Limeira abre em 7 de julho, às 8h, as inscrições para aulas de natação infantil no Centro Aquático Alberto Savoi. São 100 vagas para o período da manhã e 100 vagas para o período da tarde. O público-alvo são crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. A pasta destaca que as vagas são limitadas, portanto, os interessados devem ficar atentos à data e já providenciar o atestado médico e a documentação descrita abaixo.

