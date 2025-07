Alerta: golpistas anunciam falso feirão do Cpat e tentam vender cursos A Prefeitura reforça que não há qualquer ação oficial em andamento com essas características A... Portal Veloz|Do R7 11/07/2025 - 22h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 22h37 ) twitter

A Prefeitura reforça que não há qualquer ação oficial em andamento com essas características. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, emitiu um alerta sobre a circulação de publicações falsas nas redes sociais que usam indevidamente os nomes do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (Cpat) e do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) para divulgar um falso feirão de vagas de emprego voltado a estagiários e jovens aprendizes.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

