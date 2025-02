Alinhamento planetário poderá ser observado em Campinas hoje (28) Foto: Prefeitura de CampinasNesta sexta-feira (28), um alinhamento planetário poderá ser observado no céu de... Portal Veloz|Do R7 28/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 10h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasNesta sexta-feira (28), um alinhamento planetário poderá ser observado no céu de Campinas. O fenômeno consiste em um alinhamento aparente, no qual diversos planetas do Sistema Solar ficam visíveis simultaneamente da perspectiva terrestre. O Observatório Municipal de Campinas “Jean Nicolini” estará aberto em seu horário habitual, das 18h às 21h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre este incrível fenômeno astronômico!

