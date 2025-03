Altas temperaturas podem fazer pet sofrer; veja dicas de como amenizar efeitos Reprodução/RecordA onda de calor que afeta grande parte do país traz perigo aos pets. Como possuem menos glândulas... Portal Veloz|Do R7 06/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h47 ) twitter

Reprodução/RecordA onda de calor que afeta grande parte do país traz perigo aos pets. Como possuem menos glândulas de suor, os bichinhos precisam se esforçar ainda mais para se resfriar pelo suor — podendo, inclusive, chegar a óbito pelo cansaço extremo. De acordo com veterinários, raças com focinhos curtos e achatados estão em maior risco devido à respiração prejudicada. Trocar constantemente a tigela de água e evitar passeios no meio do dia, quando o sol está mais forte, são maneiras de driblar o calorão.

Saiba mais sobre como proteger seu pet das altas temperaturas consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

