Alteração da alíquota do ITBI é tema de debate público na Câmara de Limeira nesta quinta-feira (21)
Marcello Casal jr/Agência BrasilAcontece nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 18h30, no Plenário Vereador Vitório Bortolan, uma reunião pública para debater sobre a alteração da alíquota do ITBI – Imposto de Transmissão Inter-Vivos sobre Bens Imóveis e Direitos – em Limeira. O evento foi convocado pela Comissão de Orçamento e Fiscalização do Executivo da Câmara.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!
