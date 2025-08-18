Alteração da alíquota do ITBI é tema de debate público na Câmara de Limeira nesta quinta-feira (21) Marcello Casal jr/Agência BrasilAcontece nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 18h30, no Plenário Vereador Vitório... Portal Veloz|Do R7 18/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h18 ) twitter

Portal Veloz

Marcello Casal jr/Agência BrasilAcontece nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 18h30, no Plenário Vereador Vitório Bortolan, uma reunião pública para debater sobre a alteração da alíquota do ITBI – Imposto de Transmissão Inter-Vivos sobre Bens Imóveis e Direitos – em Limeira. O evento foi convocado pela Comissão de Orçamento e Fiscalização do Executivo da Câmara.

