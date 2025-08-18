Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Alteração da alíquota do ITBI é tema de debate público na Câmara de Limeira nesta quinta-feira (21)

Marcello Casal jr/Agência BrasilAcontece nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 18h30, no Plenário Vereador Vitório...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Marcello Casal jr/Agência BrasilAcontece nesta quinta-feira, 21 de agosto, às 18h30, no Plenário Vereador Vitório Bortolan, uma reunião pública para debater sobre a alteração da alíquota do ITBI – Imposto de Transmissão Inter-Vivos sobre Bens Imóveis e Direitos – em Limeira. O evento foi convocado pela Comissão de Orçamento e Fiscalização do Executivo da Câmara.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.