Alteração em artigo da Lei Orgânica que trata do serviço de saneamento público é discutida em audiência pública na Câmara de Americana Foto: Câmara de AmericanaA Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (07), no Plenário Dr.... Portal Veloz|Do R7 10/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 10/07/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Câmara de AmericanaA Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (07), no Plenário Dr. Antônio Álvares lobo, a primeira audiência pública para debater o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município nº 4/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera artigo da lei orgânica que trata do serviço de saneamento público municipal.

Para mais detalhes sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Vereador denuncia degradação do Bosquinho do DIC I em Campinas

Homem é flagrado furtando loja de açaí pelo telhado no Centro de Campinas

Homem é preso após furtar ônibus pela terceira vez em Valinhos