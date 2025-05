Alunos do Cuca participam de palestra sobre ergonomia em Americana A atividade foi realizada nos períodos da manhã e tarde Os alunos do curso de... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 19h43 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h43 ) twitter

A atividade foi realizada nos períodos da manhã e tarde. Os alunos do curso de operador de máquinas do Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) participaram, nesta terça-feira (13), de uma palestra sobre “Ergonomia: aplicações no trabalho e no dia a dia”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre a importância da ergonomia no ambiente de trabalho!

