Alunos do projeto Beabá de Sumaré participam de atividade para aprimoramento da leitura

Foto: Prefeitura de SumaréOs alunos do Grupo Beabá do bairro Ipiranga, em Sumaré, participaram nesta quinta-feira (15) de uma atividade educativa voltada ao aprimoramento da leitura, com foco em palavras que utilizam a letra M antes de P e B, além de outras com a letra N. A proposta foi conduzida pela professora Sebastiana Cristina de Oliveira Carvalho e teve como objetivo reforçar a consciência fonológica e ampliar o vocabulário dos participantes.

