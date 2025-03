Americana abre licitação para construção de duas novas UBSs; veja quais bairros serão contemplados Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana inicia nesta terça-feira (11) o processo de licitação... Portal Veloz|Do R7 11/03/2025 - 08h46 (Atualizado em 11/03/2025 - 08h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana inicia nesta terça-feira (11) o processo de licitação para a construção de duas novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), nos bairros Jardim da Balsa 2 e Jardim Jacyra. As unidades receberão R$ 6.559.022,99 em investimentos por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O edital será publicado no Diário Oficial do Município desta terça e estará disponível para consulta no site da Prefeitura (americana.sp.gov.br), na seção “Licitações – Chamada Pública”, ainda nesta semana.

