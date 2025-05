Americana apresenta superávit de R$ 71,63 milhões no 1º quadrimestre de 2025 Ela também destacou o comprometimento da gestão municipal com o equilíbrio fiscal Americana fechou o... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h36 ) twitter

Ela também destacou o comprometimento da gestão municipal com o equilíbrio fiscal Americana fechou o primeiro quadrimestre de 2025 com superávit de R$ 71,63 milhões. Os dados foram apresentados pela secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, durante audiência pública na Câmara Municipal, realizada nesta quarta-feira (28). A apresentação atende à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e foi convocada pela Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo.

Para mais detalhes sobre a gestão fiscal de Americana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

