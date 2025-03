Americana confirma mais três óbitos por dengue; já são 11 mortes pela doença desde o início do ano nuzeee/PixabayA Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta quinta-feira (20), mais três óbitos causados pela dengue... Portal Veloz|Do R7 21/03/2025 - 08h05 (Atualizado em 21/03/2025 - 08h05 ) twitter

A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta quinta-feira (20), mais três óbitos causados pela dengue no município em 2025. As vítimas são três homens: – Morador do bairro Cidade Jardim 2, internado em hospital público, faleceu aos 74 anos, no dia 26 de fevereiro; – Morador do bairro Vila Frezzarin, internado em hospital privado, faleceu aos 94 anos, no dia 1º de março; – Morador do bairro Jardim Esperança, internado em hospital público, faleceu aos 65 anos, no dia 2 de março. Com as confirmações, são 11 óbitos causados pela doença no município desde o início do ano. Os outros registros são de um homem de 41 anos (Santa Cruz), um homem de 25 anos (Jardim Boer), uma mulher de 61 anos (Jardim São Paulo), uma mulher de 96 anos (Parque da Liberdade), uma mulher de 72 anos (Jardim da Paz), uma mulher de 43 anos (Cidade Jardim), uma mulher de 67 anos (Cordenonsi) e um homem de 85 anos (Jardim São Paulo). Americana totaliza 3.227 casos positivos da doença confirmados em 2025 até esta quinta-feira.

Saiba mais sobre a situação da dengue em Americana e as ações de combate no Portal Veloz.

