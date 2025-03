Americana confirma oitavo óbito causado pela dengue na cidade Foto: Prefeitura de AmericanaA Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta segunda-feira (17), o oitavo óbito... Portal Veloz|Do R7 18/03/2025 - 11h27 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta segunda-feira (17), o oitavo óbito causado pela dengue no município em 2025. A vítima é um homem de 85 anos, morador do bairro Jardim São Paulo. Ele estava internado em hospital privado e faleceu no dia 15 de março. Os outros óbitos registrados são de um homem de 41 anos (Santa Cruz), um homem de 25 anos (Jardim Boer), uma mulher de 61 anos (Jardim São Paulo), uma mulher de 96 anos (Parque da Liberdade), uma mulher de 72 anos (Jardim da Paz), uma mulher de 43 anos (Cidade Jardim) e uma mulher de 67 anos (Cordenonsi). Americana totaliza 3.003 casos positivos da doença confirmados neste ano até esta segunda-feira.

Para mais informações sobre as ações de combate à dengue em Americana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

