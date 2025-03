Americana convoca credores de precatórios cíveis para conciliação Foto: Prefeitura de Americana A Prefeitura de Americana está convocando credores de precatórios cíveis para eventual... Portal Veloz|Do R7 17/03/2025 - 10h05 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h05 ) twitter

Foto: Prefeitura de Americana A Prefeitura de Americana está convocando credores de precatórios cíveis para eventual conciliação. O edital de chamamento foi publicado no Diário Oficial do Município deste sábado (15), e os interessados têm até o dia 14 de abril para formalizar suas propostas de acordo direto com a Administração Direta e Indireta.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa!

