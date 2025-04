Americana discute classificação como Município de Interesse Turístico em audiência com secretário estadual Foto: Prefeitura de AmericanaOs secretários municipais de Americana Vinicius Ghizini (Cultura e Turismo) e Vinicius... Portal Veloz|Do R7 26/04/2025 - 09h40 (Atualizado em 26/04/2025 - 09h40 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaOs secretários municipais de Americana Vinicius Ghizini (Cultura e Turismo) e Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios) se reuniram nesta quinta-feira (24) com o secretário de Estado de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, em audiência com a presença do vereador Leco Soares, em São Paulo. Eles discutiram a tramitação do processo para que Americana se torne Município de Interesse Turístico (MIT), entre outras pautas.

