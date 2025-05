Americana discute estratégias regionais de combate a queimadas e incêndios florestais Foto: Prefeitura de AmericanaRepresentantes da Prefeitura de Americana participaram, nesta quinta-feira (22), de uma reunião... Portal Veloz|Do R7 24/05/2025 - 09h36 (Atualizado em 24/05/2025 - 09h36 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaRepresentantes da Prefeitura de Americana participaram, nesta quinta-feira (22), de uma reunião promovida pelo GAEMA-PCJ (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí), no auditório do Ministério Público, em Piracicaba. O encontro reuniu diversas entidades para discutir estratégias regionais de prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais e queimadas, com foco na atuação integrada entre os municípios.

