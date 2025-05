Americana é a 30ª cidade mais feliz do Brasil com base em critérios da ONU A cidade também está entre as mais bem colocadas do estado de São Paulo Americana... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 18h26 (Atualizado em 07/05/2025 - 18h26 ) twitter

A cidade também está entre as mais bem colocadas do estado de São Paulo. Americana conquistou a 30ª colocação no ranking das cidades mais felizes do Brasil, conforme levantamento elaborado pela Revista Bula com base no modelo do Relatório Mundial da Felicidade, publicado anualmente pela ONU (Organização das Nações Unidas). Além do prestígio nacional, a cidade também está entre as mais bem colocadas do estado de São Paulo, na 14ª posição.

Saiba mais sobre essa conquista e os critérios que levaram Americana a essa posição no ranking consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

