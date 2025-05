Americana inaugura o Espaço TEA nesta terça-feira (27) Foto: Prefeitura de AmericanaO Espaço TEA (Transtorno do Espectro Autista), local destinado ao atendimento exclusivo... Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h16 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO Espaço TEA (Transtorno do Espectro Autista), local destinado ao atendimento exclusivo de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, será inaugurado pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli, nesta terça-feira (27), às 18h. Localizado no Núcleo de Especialidades, ao lado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, o investimento marca um avanço importante no atendimento especializado para pessoas com TEA no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

