Americana inicia ações do Maio Laranja contra a violência sexual infantil Foto: Prefeitura de Americana

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana deu início nesta segunda-feira (5) à programação das campanhas “Maio Laranja” e “Faça Bonito – Proteja nossas Crianças e Adolescentes”, com ações nos bairros São Jerônimo, Jardim Guanabara e Vila Mathiensen, territórios atendidos pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). A mobilização é coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e apoiadores.

Saiba mais sobre as ações e como a cidade está se mobilizando contra a violência sexual infantil no Portal Veloz.

