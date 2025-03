Americana inicia mutirão com 8,4 mil procedimentos, entre cirurgias, consultas e exames; veja como participar A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou, nesta quarta-feira (26),... Portal Veloz|Do R7 27/03/2025 - 09h47 (Atualizado em 27/03/2025 - 09h47 ) twitter

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou, nesta quarta-feira (26), um mutirão de cirurgias, consultas e exames para pacientes da rede pública no Hospital São Francisco, com investimento de R$ 1.841.409,60. Estão previstas 860 cirurgias, que incluem oftalmológicas (de pterígio), hérnia intestinal, hérnia inguinal, hernioplastia umbilical, colecistectomia videolaparoscópica e laqueadura tubária. No total, serão 8.400 procedimentos, incluindo consultas em ginecologia, oftalmologia e cardiologia e exames de ultrassom, eletrocardiograma e Papanicolau.

