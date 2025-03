Americana já recebeu 2,2 mil pedidos de isenção do IPTU 2025 Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Fazenda, recebeu 2.269... Portal Veloz|Do R7 29/03/2025 - 08h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 08h45 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Fazenda, recebeu 2.269 pedidos de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025, desde 6 de janeiro até 26 de março. As solicitações podem ser protocoladas até 30 de abril de 2025, por meio de requerimento digital no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no ícone “Atendimento Digital”.

Para mais detalhes sobre como solicitar a isenção e os critérios necessários, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

