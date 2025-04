Americana obtém autorização para formalizar convênio de reforma de praça Foto: Prefeitura de Americana O prefeito em exercício de Americana, Odir Demarchi, participou na manhã desta... Portal Veloz|Do R7 15/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de Americana O prefeito em exercício de Americana, Odir Demarchi, participou na manhã desta segunda-feira (14), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, da solenidade de assinatura de autorizo com o governador Tarcísio de Freitas para inclusão de Americana entre os municípios contemplados pelo programa Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis. O anúncio representa a autorização para que seja formalizado o convênio para revitalização da Praça Milhem Abrão, localizada no bairro Santa Sofia, na região do Portal.

Saiba mais sobre essa importante conquista para a cidade e a revitalização da praça no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Inscrições para curso gratuito de formação profissional seguem até dia 22 em Sumaré

Polícia Civil desarticula quadrilha que praticava crimes de ódio contra crianças e adolescentes na internet

Em alusão ao Abril Azul, Instituto Pio XII promove palestra sobre neurodivergência em Sumaré