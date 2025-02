Americana oferece exames de Papanicolau na Carreta do Amor hoje e amanhã Foto: Prefeitura de AmericanaAmericana oferece exames de Papanicolau, de forma gratuita e por livre demanda,... Portal Veloz|Do R7 27/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 10h07 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaAmericana oferece exames de Papanicolau, de forma gratuita e por livre demanda, nesta quinta e sexta-feira (dias 27 e 28), por meio da Carreta do Hospital de Amor, serviço itinerante de exames para a detecção de câncer de mama e colo do útero. O atendimento ocorre na Praça Comendador Müller, no Centro. Serão distribuídas 40 senhas em cada dia, a partir das 8h, para mulheres com idades entre 35 e 69 anos.

