Americana orienta moradores com sintomas de dengue sobre atendimento no feriado prolongado Foto: Prefeitura de Americana No período de quinta a segunda-feira (17 a 21 de abril),... Portal Veloz|Do R7 16/04/2025 - 08h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de Americana No período de quinta a segunda-feira (17 a 21 de abril), moradores de Americana com sintomas de dengue devem buscar atendimento nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) São José, na região da Cidade Jardim, e Dona Rosa, na região do Parque Gramado; no PA (Pronto Atendimento) do Antônio Zanaga; ou no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A orientação é da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre os cuidados e atendimentos disponíveis.

Leia Mais em Portal Veloz:

Câmara de Campinas vota projeto que isenta taxas para eventos beneficentes e sem fins lucrativos

Guarda Municipal de Campinas recupera 200 metros de cabo de telefonia furtados

Coral é atração no fim de semana de Páscoa do Shopping ParkCity Sumaré