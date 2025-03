Americana realiza 228 exames preventivos com a Carreta do Amor Foto: Prefeitura de AmericanaAmericana realizou 228 exames preventivos durante os três dias de atendimento da... Portal Veloz|Do R7 04/03/2025 - 12h31 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h31 ) twitter

Americana realizou 228 exames preventivos durante os três dias de atendimento da Carreta do Hospital de Amor, na Praça de Comendador Müller. De quarta (26) a sexta-feira (28), foram 148 mamografias e 80 exames de Papanicolau. A iniciativa reforça o compromisso do município com a saúde da mulher.

