Americana realiza ação com testes rápidos de HIV e Sífilis no Jardim dos Lírios neste sábado (17) Foto: Prefeitura de AmericanaA Secretaria de Saúde de Americana, por meio do Serviço de Assistência... Portal Veloz|Do R7 15/05/2025 - 09h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 09h44 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Secretaria de Saúde de Americana, por meio do Serviço de Assistência Especializada em Infectologia (SAE/CTA), realiza neste sábado (17) uma ação especial com testagem rápida para HIV e Sífilis, além da distribuição de medicamentos de profilaxia, conhecidos como PrEP (Pré-Exposição) e PEP (Pós-Exposição). A atividade será das 9h às 13h, na Rua Azulão, nº 158, no Jardim dos Lírios.

