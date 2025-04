Americana recebe 2ª etapa do Campeonato Paulista de BMX com 700 pilotos Foto: Prefeitura de AmericanaAmericana vai sediar no final de semana a 2ª etapa do Campeonato... Portal Veloz|Do R7 08/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h07 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaAmericana vai sediar no final de semana a 2ª etapa do Campeonato Paulista de BMX, competição promovida pela Associação Paulista de Bicicross (APBMX), com apoio da Secretaria de Esportes e do Americana Bicicross Clube (ABC). O evento acontece neste sábado (12) e domingo (13), na Pista Municipal de Bicicross André Stocovich Neto, com entrada gratuita para o público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição!

