Americana recebe Carreta do Hospital de Amor para mamografias e exames de Papanicolau na próxima semana

Foto: Prefeitura de AmericanaAmericana recebe, entre a próxima quarta e sexta-feira (26 a 28 de fevereiro), a Carreta do Hospital de Amor, serviço itinerante de exames para a detecção de câncer de mama e colo do útero. O atendimento ocorre na Praça Comendador Müller, no Centro. São 60 mamografias por dia para mulheres com agendamento realizado pelo sistema de regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Já os exames de Papanicolau serão ofertados por demanda espontânea nos dias 27 e 28, com 40 senhas em cada dia.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante iniciativa de saúde!

