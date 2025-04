Americana recebe Corrida e Caminhada Pernas da Alegria em setembro; inscrições já estão abertas Já estão abertas as inscrições para a Corrida Pernas da Alegria 2025, um evento esportivo... Portal Veloz|Do R7 15/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 09h46 ) twitter

Já estão abertas as inscrições para a Corrida Pernas da Alegria 2025, um evento esportivo que une saúde, inclusão e solidariedade. A prova acontece no dia 14 de setembro, a partir das 7h30, na Avenida Gioconda Cibin, nº 1475, no Jardim Brasília, em Americana (SP), em frente ao Bike Hotel Sports. Organizada pelo IES em apoio à Instituição Pernas da Alegria, a corrida tem como principal objetivo arrecadar fundos para a compra de cadeiras de rodas destinadas a crianças e adolescentes com deficiência física atendidos pela entidade. Mais que uma competição, o evento se propõe a ser um movimento de empatia e inclusão.

