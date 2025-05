Americana recebe o CDHU Móvel para atendimento de mutuários nos dias 6 e 7 de junho A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, recebe a... Portal Veloz|Do R7 30/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h57 ) twitter

Portal Veloz

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, recebe a unidade itinerante CDHU Móvel nos dias 6 e 7 de junho, das 9h às 17h, no Centro Comunitário do Jardim Mário Covas, na Rua Osni Martinelli, 37. O serviço é destinado ao atendimento e suporte presencial aos mutuários do município. A parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Programa Casa Paulista, foi intermediada pelo secretário municipal de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre os serviços disponíveis e como agendar seu atendimento!

