Americana recebe stand up “Pra Quê Que Eu Vou Mentir” com Thiago Ventura nesta sexta (2)

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe o stand up “Pra Quê Que Eu Vou Mentir”, com Thiago Ventura, nesta sexta-feira (2), às 21h30, no sétimo show solo do comediante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse espetáculo imperdível!

