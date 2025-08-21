Americana receberá o Festival Japa Rock com apresentação de Taiko e concurso de Cosplay
Nos dias 12 a 14 de setembro, Americana receberá o Festival Japa & Rock, organizado pela MK Produções e Eventos, com curadoria do produtor cultural Anderson Rodrigues (Kbça) e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. O evento acontecerá na área externa do Teatro de Arena “Elis Regina” e terá entrada gratuita.
