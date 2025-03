Americana tem stand up, mostra, musical, teatro infantil e filme na agenda cultural Foto: Prefeitura de AmericanaA agenda cultural de Americana está recheada de atrações para os mais... Portal Veloz|Do R7 18/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA agenda cultural de Americana está recheada de atrações para os mais diversos públicos, do adulto ao infantil, entre sexta (21) e segunda-feira (24). As opções gratuitas estão concentradas no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. Também há atrações no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol).

