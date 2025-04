Americana terá vacinação em escolas municipais para ampliar cobertura entre crianças e adolescentes Foto: Prefeitura de Americana Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre crianças e... Portal Veloz|Do R7 16/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 08h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de Americana

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, adotará nova estratégia e realizará a vacinação nas escolas da rede municipal de ensino. A ação integra o Programa Saúde na Escola, do Ministério da Saúde. A meta é vacinar ao menos 90% das crianças e adolescentes menores de 15 anos. Para que a vacinação seja realizada no ambiente escolar, será necessária a autorização dos pais ou responsáveis.

