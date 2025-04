Americana vai investir R$ 1,5 milhão nas reformas de quatro CRAS e da Casa dos Conselhos Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana vai investir R$ 1,5 milhão para reformar quatro... Portal Veloz|Do R7 14/04/2025 - 08h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 08h05 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana vai investir R$ 1,5 milhão para reformar quatro unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), nos bairros Jardim Guanabara, São Manoel, Praia Azul e Jardim Nossa Senhora Aparecida, e a Casa dos Conselhos. O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli, neste sábado (12). Os recursos são provenientes do orçamento municipal e de uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil destinada pelo deputado federal Kim Kataguiri, com intermédio do chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para ler a matéria completa e saber mais sobre as reformas que beneficiarão a população de Americana!

