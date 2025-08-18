Anatel justifica fim da obrigatoriedade do uso do 0303
Dias após revogar a obrigatoriedade das empresas ou entidades que fazem grande volume de chamadas telefônicas...
Dias após revogar a obrigatoriedade das empresas ou entidades que fazem grande volume de chamadas telefônicas de identificar suas ligações com o uso do prefixo 0303, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) justificou a medida alegando que, hoje, há meios mais eficazes de combate às chamadas inoportunas ou abusivas.
Dias após revogar a obrigatoriedade das empresas ou entidades que fazem grande volume de chamadas telefônicas de identificar suas ligações com o uso do prefixo 0303, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) justificou a medida alegando que, hoje, há meios mais eficazes de combate às chamadas inoportunas ou abusivas.
Para saber mais sobre essa mudança e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para saber mais sobre essa mudança e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: