Anatel justifica fim da obrigatoriedade do uso do 0303 Dias após revogar a obrigatoriedade das empresas ou entidades que fazem grande volume de chamadas telefônicas... Portal Veloz|Do R7 18/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h18 )

Dias após revogar a obrigatoriedade das empresas ou entidades que fazem grande volume de chamadas telefônicas de identificar suas ligações com o uso do prefixo 0303, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) justificou a medida alegando que, hoje, há meios mais eficazes de combate às chamadas inoportunas ou abusivas.

Para saber mais sobre essa mudança e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

