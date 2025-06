Andamento de programa municipal de incentivo ao esporte em Americana é cobrado na Câmara Foto: Câmara de AmericanaO vereador Paulo Eduardo protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal... Portal Veloz|Do R7 30/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h37 ) twitter

Foto: Câmara de AmericanaO vereador Paulo Eduardo protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o andamento do programa municipal de incentivo ao esporte, anunciado pelo Poder Executivo. Segundo o parlamentar, a administração havia informado que estava estudando a criação de um novo modelo de apoio ao esporte local, mas não havia, até então, definição sobre formato, orçamento ou cronograma de execução. “Já passou da hora do esporte voltar a ser tratado como prioridade. Temos talentos, projetos sociais sérios e uma juventude que precisa de oportunidades. É dever do poder público criar caminhos e condições para que isso aconteça”, afirma Paulo Eduardo.

