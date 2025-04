Angra dos Reis busca apoio federal para construção de abrigos comunitários após fortes chuvas

Portal Veloz |Do R7

O prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, reuniu-se nesta segunda-feira (7) com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, para tratar de ações emergenciais no município, atingido por fortes chuvas no fim de semana.

