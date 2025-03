Anvisa aprova primeira insulina semanal do mundo para tratamento de Diabetes Trata-se da medicação Awiqli, produzida pela farmacêutica Novo Nordisk A Agência Nacional de Vigilância Sanitária... Portal Veloz|Do R7 08/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 08/03/2025 - 18h06 ) twitter

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a primeira insulina semanal do mundo para o tratamento de pacientes adultos com diabetes tipo 1 e 2 no Brasil. Trata-se da medicação Awiqli, produzida pela farmacêutica Novo Nordisk. Apesar da aprovação, não há data prevista para lançamento no país.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante inovação no tratamento do diabetes!

