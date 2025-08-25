Logo R7.com
Ao som de “Evidências”, Brasil conquista prata na série mista

Melogym/CBG O conjunto brasileiro voltou a brilhar neste domingo (24) no Mundial de ginástica rítmica...

O conjunto brasileiro voltou a brilhar neste domingo (24) no Mundial de ginástica rítmica disputado na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Ao som de “Evidências”, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha fizeram uma grande apresentação na final da série mista (com três bolas e dois arcos) para somarem o total de 28.550 pontos e conquistarem a medalha de prata.

Não perca a chance de saber mais sobre essa conquista histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

