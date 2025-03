APAE de Americana realiza “3ª Caminhada de Conscientização do Autismo” com apoio de empresas parceiras APAE AmericanaA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Americana realizará no dia... Portal Veloz|Do R7 31/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 11h06 ) twitter

APAE AmericanaA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Americana realizará no dia 6 de abril, a terceira edição da “Caminhada de Conscientização do Autismo”, com o objetivo de celebrar a inclusão e a diversidade, demonstrando apoio às pessoas do espectro autista e combatendo preconceitos. A iniciativa, que conta com o apoio da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, além de outras empresas e instituições da cidade, integra as atividades do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo, reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma oportunidade para educar e sensibilizar a comunidade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como você pode participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

