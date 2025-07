APAE Motor Rocka acontece dia 6 de setembro na sede da entidade A APAE Limeira definiu a data do APAE Motor Rock. O evento será no dia... Portal Veloz|Do R7 04/07/2025 - 11h16 (Atualizado em 04/07/2025 - 11h16 ) twitter

A APAE Limeira definiu a data do APAE Motor Rock. O evento será no dia 6 de setembro, das 14h às 22h, na sede da entidade. Neste ano, a APAE Limeira celebra uma década dedicada às edições do APAE Motor Rock, que já se consolidou como uma tradição na cidade, atraindo um público estimado em 2 mil pessoas.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este evento imperdível!

