Apoiado pela Prefeitura de Limeira, acidentes marcam evento “Domingrau” no bairro do Pinhal

Neste domingo (27), o evento “Domingrau” foi realizado no bairro do Pinhal, em Limeira, com apoio da administração municipal. Durante o encontro, diversos motociclistas participaram realizando manobras perigosas, e ao menos três acidentes foram registrados no espaço onde era prevista a construção do aeroporto da cidade.

Para mais detalhes sobre os acidentes e a resposta da Prefeitura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

