Após 17 anos de Lei Seca, muitos motoristas ainda insistem em dirigir depois de beber

Foto: Governo de SPA Lei Seca, que estabelece tolerância zero para quem dirige bêbado, completa 17 anos em 2025. No entanto, mesmo com multas pesadas e até prisão, muitos motoristas ainda insistem em dirigir depois de beber.

Saiba mais sobre a situação alarmante da direção sob efeito de álcool e as medidas de fiscalização no Portal Veloz. consulte a matéria completa.

