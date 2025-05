Após cinco dias, 40ª Festa das Nações é encerrada no Engenho Central em Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaMantendo viva a tradição de quatro décadas que une gastronomia mundial, cultura... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 08h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de PiracicabaMantendo viva a tradição de quatro décadas que une gastronomia mundial, cultura e solidariedade, a 40ª Festa das Nações foi encerrada ontem, 18/05, no Engenho Central, após cinco dias de celebração. Realizada pela Fenapi, a Festa das Nações é promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade, com organização das secretarias de Cultura e Turismo, e apresentada pelo Ministério da Cultura e pela TOOLS Digital Services. Uma parte dos recursos é oriunda da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Governo Federal. Toda a renda da festa será revertida em prol de 23 instituições sociais de Piracicaba.

Para mais detalhes sobre este evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Reforma do gramado do estádio do XV de Piracicaba começa; saiba quais serão as etapas

Ponte Preta entrega revitalização do gramado do CT do Jardim Eulina

Campinas recebe comitiva de cidade chinesa para estudar futuros investimentos