Após denúncias de moradores, vereador constata abandono no Centro Esportivo Francisco Dragone, em Limeira

Foto: Câmara de LimeiraO vereador Waguinho da Santa Luzia (PP) visitou na manhã da última quarta-feira, 6 de agosto, o Centro Esportivo “Francisco Dragone”, na Vila Teixeira Marques. De acordo com o parlamentar o objetivo foi atender às reclamações de munícipes e frequentadores daquele espaço público.

