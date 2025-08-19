Após Operação Ícaro, SP revisa normas e impõe rigidez nos processos de ressarcimento tributário Foto: Governo de SPProcedimento de apropriação e ressarcimento de créditos do ICMS foi revisto e... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h19 ) twitter

Foto: Governo de SPProcedimento de apropriação e ressarcimento de créditos do ICMS foi revisto e processos seguirão obrigatoriamente rito de auditoria fiscal até conclusão da revisão completa dos protocolos A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira (19) uma série de medidas para reforçar o controle e a transparência nos processos de ressarcimento do ICMS retido por Substituição Tributária (ICMS-ST). As mudanças ocorrem em meio às investigações da Operação Ícaro, que apura possíveis irregularidades no setor.

