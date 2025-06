Após reforma de R$ 1,5 milhão, Complexo Aquático em Piracicaba é interditado e vereadores cobram respostas Foto: Reprodução/Instagram - Prefeitura de PiracicabaO vereador Felipe Jorge Dario (Solidariedade), o Felipe Gema, solicita... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h38 ) twitter

Foto: Reprodução/Instagram - Prefeitura de PiracicabaO vereador Felipe Jorge Dario (Solidariedade), o Felipe Gema, solicita à Prefeitura informações sobre a atual situação do Complexo Aquático “Dr. Samuel de Castro Neves”, no Bairro Alto, que está fechado ao público desde fevereiro em razão de análise técnica feita pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos.

